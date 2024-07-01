UniCredit объявил о непредвиденных последствиях ухода из России

UniCredit: сокращение присутствия в России чревато непредвиденными последствиями

Итальянский банк UniCredit SpA попросил Европейский суд общей юрисдикции дать разъяснения по поводу требований Европейского центрального банка, касающихся сокращения присутствия в России. Об этом сообщила пресс-служба UniCredit.

В связи с этим UniCredit попросил о временной заморозке требований ЕЦБ до тех пор, пока суд не внесет ясность в этот вопрос.

Сложность ситуации в том, что UniCredit уже серьезно сократил присутствие в России: объем трансграничных рисков упал на 91 процент, а страновых — на 65 процентов. Таким образом, итальянская кредитная организация полностью разделяет позицию ЕЦБ. Однако условия, которые поставил европейский регулятор, вызывают у UniCredit настороженность. Там опасаются, что ситуация может обернуться «серьезными непредвиденными последствиями». Поэтому UniCredit хочет, чтобы суд разобрался, не вышел ли ЕЦБ за пределы своих полномочий.

В начале июня глава UniCredit Андреа Орчел сказал, что вероятность ухода этого банка из России невысока. Итальянцы не намерены продавать свои активы по сниженной цене, а иные схемы ухода из РФ в настоящее время чересчур непростые.

Между тем требования ЕЦБ — это юридически обязательный приказ. Если UniCredit не выполнит его, то на него могут наложить штрафы.

В Райффайзенбанке, сократившем выдачу кредитов россиянам из-за предписаний ЕЦБ, считают, что требования регулятора выходят далеко за рамки их собственных планов по дальнейшему сокращению бизнеса в России и могут усложнить продажу российской «дочки» организации.