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15:38, 18 апреля 2024Экономика

Сложности с продажей Райффайзенбанка связали с давлением Европейского ЦБ

ЕЦБ потребует от владельца Райффайзенбанка ускорить уход из России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Raiffeisen Bank International (RBI), владеющий российским Райффайзенбанком, в ближайшее время планирует получить требование Европейского центрального банка (ЕЦБ) об ускорении процесса сворачивания бизнеса в РФ, говорится в сообщении австрийской банковской группы.

В RBI отметили, что требования европейского регулятора выходят далеко за рамки ее собственных планов по дальнейшему сокращению бизнеса в России и могут усложнить продажу российской «дочки» организации. Отмечается, что, согласно текущим рекомендациям, кредитный портфель должен сократиться к 2026 году почти на две трети к уровню третьего квартала 2023 года, составлявшему 6,3 миллиарда евро.

Австрийский банк продолжает работу в России. Несмотря на давление европейского регулятора, требующего от кредитных организаций, работающих в РФ, четкого плана действий по уходу из страны и регулярных отчетов о проделанной работе, в Raiffeisen заявляли, что продавать активы «по любой цене» не намерены. Чистая прибыль российского подразделения RBI в 2023 году составила 1,3 миллиарда евро. По сравнению с показателями предыдущего года (2,05 миллиарда), она снизилась на 35 процентов.

После недавних сообщений западных СМИ о том, что Райффайзенбанк начал поиск новых сотрудников в России, в RBI заявили о намерении продолжить сокращение своего российского бизнеса. Речь идет о работе над «потенциальной сделкой, продажей или выделением, которая приведет к деконсолидации Райффайзенбанка в России из группы».

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      Дмитрий Воронин
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