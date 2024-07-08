В России заявили о провале Макрона на втором туре выборов во Франции

Депутат Слуцкий заявил о провале Макрона на втором туре выборов во Франции

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявили о провале президента Эммануэля Макрона на втором туре парламентских выборов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Макрон снова фактически проиграл… Досрочные парламентские выборы во Франции стали еще одним вотумом недоверия действующей власти», — заявил депутат.

По его словам, политика французского лидера потерпела поражение как на внутреннем, так и на внешнем треке. Он считает, что тем самым граждане Франции не согласились с планами властей по чрезмерной военно-финансовой поддержке Украины.

Ранее евродепутат от «Национального объединения» Тьерри Мариани заявил, что результаты выборов в парламент Франции «необъяснимы» и «крайне неожиданны». В штабе партии встретили результаты выборов громким возгласом «фу!». Остальные сохраняли молчание.

По данным опросов общественного мнения института IFOP, левый «Новый народный фронт» лидирует во втором туре выборов, опережая коалицию Макрона «Вместе» и правое «Национальное объединение».