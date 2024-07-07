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23:53, 7 июля 2024Мир

Евродепутат назвал итоги выборов во Франции неожиданными

Евродепутат Мариани: результаты выборов в парламент Франции необъяснимы

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Результаты выборов в парламент Франции необъяснимы и крайне неожиданны. Об этом заявил евродепутат от «Национального объединения» Тьерри Мариани, пишет РИА Новости.

«Это не то, чего мы ожидали. Результаты необъяснимы и крайне неожиданны», — отметил он.

В штабе партии встретили результаты выборов громким возгласом «фу!». Остальные сохраняли молчание. Рассчитывавшие на историческую победу и абсолютное большинство членов партии были ошарашены итогами голосования.

Ранее сообщалось, что бывший президент Франции Франсуа Олланд лидирует по итогам второго тура выборов в департаменте Коррез, что позволяет ему избраться в парламент страны.

Согласно предварительным результатам, левый «Новый народный фронт» лидирует во втором туре выборов, опережая коалицию Макрона и правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон не будет обращаться к французам в воскресенье, 7 июля, после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов.

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      Марина Совина
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