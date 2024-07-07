Макрон отказался от обращения к нации

Макрон отказался от обращения к нации после второго тура выборов в парламент

Президент Франции Эммануэль Макрон не будет обращаться к французам в воскресенье, 7 июля, после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

«Никакого выступления Макрона в воскресенье не предусмотрено», — пишет издание.

В резиденции президента сообщили, что в настоящее время «глава государства изучает результаты выборов в законодательные органы по мере их опубликования, по округам».

Также в Елисейском дворце подчеркнули, что Макрон «как гарант государственных институтов, будет уважать суверенный выбор французов».

Согласно предварительным результатам, левый «Новый народный фронт» лидирует во втором туре выборов, опережая коалицию Макрона и правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

7 июля во Франции проходил второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента республики. Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.

Первый тур парламентских выборов во Франции прошел 30 июня. Коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04 процента голосов. Макрон призывал объединиться против правого «Национального объединения». Он также обратил внимание на высокую явку на голосовании.