Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов

BFMTV: партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во 2 туре выборов

Ни одной коалиции не удалось получить абсолютное большинство в Национальном собрании Франции: ни «Новому народному фронту», ни «Вместе» президента Эммануэля Макрона, ни «Национальному объединению» Марин Ле Пен и Джордана Барделлы. Об этом сообщает BFMTV.

По данным экзитполов Elabe, левый «Новый народный фронт» лидирует во втором туре выборов, опережая коалицию Макрона и «Национальное объединение», он получает от 175 до 205 мест в парламенте. Коалиции «Вместе» достанется от 150 до 175 мест, а партия Ле Пен уступила ей с 115-150 местами.

7 июля во Франции проходил второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента республики. Последние избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 по Москве), после чего объявят предварительные результаты голосования. Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.