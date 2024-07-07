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21:26, 7 июля 2024Мир

Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов

BFMTV: партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во 2 туре выборов

Марин ле Пен. Фото: Yves Herman / Reuters

Ни одной коалиции не удалось получить абсолютное большинство в Национальном собрании Франции: ни «Новому народному фронту», ни «Вместе» президента Эммануэля Макрона, ни «Национальному объединению» Марин Ле Пен и Джордана Барделлы. Об этом сообщает BFMTV.

По данным экзитполов Elabe, левый «Новый народный фронт» лидирует во втором туре выборов, опережая коалицию Макрона и «Национальное объединение», он получает от 175 до 205 мест в парламенте. Коалиции «Вместе» достанется от 150 до 175 мест, а партия Ле Пен уступила ей с 115-150 местами.

7 июля во Франции проходил второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента республики. Последние избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 по Москве), после чего объявят предварительные результаты голосования. Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.

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