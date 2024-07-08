В российском городе 15-летняя девочка забеременела от 29-летнего мужчины

В Тюмени осудили на 1,5 года мужчину за секс с 15-летней девочкой

Нижнетавдинский районный суд в Тюмени приговорил к 1,5 году лишения свободы 29-летнего Виталия М. за секс с 15-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, летом 2023 года мужчина познакомился с потерпевшей в интернете. Он знал ее возраст. Сначала они переписывались, но вскоре решили встретиться. После этого мужчина приехал в гости к школьнице, чтобы познакомиться с ее родителями. Он остался там ночевать. Впоследствии несовершеннолетняя забеременела и сделала аборт по требованию матери.

Отмечается, что россиянин полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд приговорил 22-летнего Владислава Чигирина к 15,5 года лишения свободы за секс с несовершеннолетней школьницей.

