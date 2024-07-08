Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:49, 8 июля 2024Силовые структуры

В российском городе 15-летняя девочка забеременела от 29-летнего мужчины

В Тюмени осудили на 1,5 года мужчину за секс с 15-летней девочкой

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Нижнетавдинский районный суд в Тюмени приговорил к 1,5 году лишения свободы 29-летнего Виталия М. за секс с 15-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, летом 2023 года мужчина познакомился с потерпевшей в интернете. Он знал ее возраст. Сначала они переписывались, но вскоре решили встретиться. После этого мужчина приехал в гости к школьнице, чтобы познакомиться с ее родителями. Он остался там ночевать. Впоследствии несовершеннолетняя забеременела и сделала аборт по требованию матери.

Отмечается, что россиянин полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд приговорил 22-летнего Владислава Чигирина к 15,5 года лишения свободы за секс с несовершеннолетней школьницей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы Украины пытались завербовать российского летчика и угнать бомбардировщик. Почему их план провалился?

      Сбер подтвердил рейтинг ESG-АА от АКРА

      В ДНР сообщили об эвакуации жителей из Сокола

      Си Цзиньпин призвал стороны украинского конфликта не подливать масло в огонь

      Правительство выделит миллиарды на очистку рек в России

      Оперативная игра ФСБ при пресечении угона самолета позволила нанести удар по аэродрому ВСУ

      Умерла бывшая прима-балерина Большого театра

      Си Цзиньпин призвал мировое сообщество создать условия для мира на Украине

      В Подмосковье задержали иностранца за домогательства к 12-летней девочке на реке

      Российские компании подверглись кибератаке через системы для лифтов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше