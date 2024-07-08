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07:01, 8 июля 2024Россия

Еще в одном российском регионе разрешат убивать бродячих животных

Глава Магаданской области подписал закон, разрешающий убивать бродячих животных

Фото: Unsplash

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал региональный закон, разрешающий убийство бродячих животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он вступит в силу 15 июля. Отлову, согласно документу, подлежат все особи без владельцев, в том числе стерилизованные, имеющие признаки домашнего животного или несмываемые метки.

Как уточняет агентство, собак будут передавать в пункты временного содержания. Там животные пройдут десятидневный карантин — им постараются найти новых хозяев или передать в приюты. Сведения о питомцах также разместят в интернете

Умерщвлять животных разрешается, если «необходимо прекратить непереносимые физические страдания».

Ранее парламент Тувы — Верховный хурал — принял закон об усыплении бродячих животных. До этого усыплять представляющих опасность животных разрешили на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской области. Первым эвтаназию бездомных опасных животных разрешила Бурятия.

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      Юлия Мискевич
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