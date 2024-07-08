Еще в одном российском регионе разрешат убивать бродячих животных

Глава Магаданской области подписал закон, разрешающий убивать бродячих животных

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал региональный закон, разрешающий убийство бродячих животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он вступит в силу 15 июля. Отлову, согласно документу, подлежат все особи без владельцев, в том числе стерилизованные, имеющие признаки домашнего животного или несмываемые метки.

Как уточняет агентство, собак будут передавать в пункты временного содержания. Там животные пройдут десятидневный карантин — им постараются найти новых хозяев или передать в приюты. Сведения о питомцах также разместят в интернете

Умерщвлять животных разрешается, если «необходимо прекратить непереносимые физические страдания».

Ранее парламент Тувы — Верховный хурал — принял закон об усыплении бродячих животных. До этого усыплять представляющих опасность животных разрешили на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской области. Первым эвтаназию бездомных опасных животных разрешила Бурятия.

