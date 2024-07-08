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18:30, 8 июля 2024Мир

В США заявили о разочаровании оборонной политикой Канады

Politico: оборонная политика Канады вызывает разочарование США и НАТО

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Оборонная политика Канады вызывает разочарование США и НАТО, так как Оттава до сих пор не достигла порога военных расходов в два процента от уровня ВВП. Об этом сообщает газета Politico.

«Европейцы разочарованы тем, что их критикуют, а Канада не чувствует того же давления со стороны Вашингтона», — приводит издание слова одного из американских конгрессменов на правах анонимности.

В частности, раздражение американских и европейских политиков вызывает тот факт, что Оттава была одним из первых членов Североатлантического альянса, который в 2014 году заявил о необходимости повысить расходы на оборону. Однако правительство Джастина Трюдо не следует данным обязательствам и отказывается комментировать информацию по этой теме.

Как отмечают авторы материала, ситуация осложняется тем фактом, что Канада является одним из самых развитых государств НАТО и располагает необходимыми ресурсами. Однако армия страны испытывает дефицит финансирования, а канадское общество требует увеличить траты на социальные программы, а не военную сферу.

29 июня 2023 года агентство Reuters сообщило, что НАТО оказывает давление на правительство Канады ради повышения оборонных бюджетов из-за огромных трат на помощь Украине и якобы военной угрозы России в Европе и Арктике. По оценкам канадской стороны, чтобы достичь бюджетных целей военного блока, Оттаве потребуется дополнительно тратить 9,8-13,6 миллиарда долларов в год в течение пяти лет.

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      Максим Габриелян
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