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15:36, 29 июня 2023Мир

Стало известно о давлении НАТО на Канаду из-за денег на Украину

Reuters: НАТО оказывает давление на Канаду для повышения оборонного бюджета из-за Украины

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

НАТО оказывает давление на правительство Канады ради повышения оборонных бюджетов до общей планки в два процента от ВВП из-за огромных трат на помощь Украине и военной угрозы России в Европе и Арктике. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей Минобороны Канады.

По оценке парламентского бюджетного управления в прошлом году, чтобы достичь бюджетных целей НАТО, Канаде потребуется дополнительно тратить 9,8-13,6 миллиарда долларов в год в течение пяти лет. Высокопоставленный дипломат одной из стран НАТО на условиях анонимности заявил, что европейские страны недовольны неспособностью Канады выполнить план расходов.

«Для европейцев это экзистенциальный вопрос. Россия рядом. Но Канада находится за Атлантическим океаном, и это не насущно. Вы проиграете на выборах, если будете обещать увеличить расходы на оборону», — объяснил дипломат позицию Оттавы.

При этом канадское правительство понимает, что невыполнение обязательств по военному бюджету сильно бьет по международному авторитету страны, поэтому Оттава планирует планомерно увеличивать расходы на оборону в рамках НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите альянса в Вильнюсе планируется объявить, что планка расходов на оборону на уровне двух процентов ВВП, принятая странами блока в 2014 году, должна стать минимальным уровнем отчислений. Кроме того, политики могут упомянуть о том, что Украина не получит официального приглашения вступить в организацию.

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    Виктория Кондратьева
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