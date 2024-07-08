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12:15, 8 июля 2024Культура

Виктория Цыганова пожаловалась на размер пенсии

Певица Цыганова пожаловалась на пенсию 10,6 тысячи рублей

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Виктория Цыганова пожаловалась на размер пенсии. Слова исполнительницы приводит aif.ru.

Исполнительница хита «Приходите в мой дом» сообщила, что ежемесячно получает от государства 10,6 тысяч рублей. По ее словам, этих денег хватает на один поход в парикмахерскую перед выходом на сцену. «Сейчас уже никому не стыдно, что люди такую пенсию получают. Если Бастрыкин обращается в прокуратуру по четыре раза, то можно представить, насколько наше общество болезненно и как много здесь людей проживает, которые, в общем-то, далеки от понятия совести и родины», — отметила Цыганова.

Певица рассказала, что ей не положена надбавка к пенсии за звание заслуженной артистки Республики Тыва. Она вспомнила, что отсутствие у нее звания народной артистки привлекло внимание в Минкульте. «Они поинтересовались, почему у меня нет звания заслуженной или народной. Я говорю: "Вот потому и нет. Что же я буду ходить с протянутой рукой, просить мне звание?"», — пояснила Цыганова. Она добавила, что на данный момент не стремится получать знаки отличия.

Ранее размер своей пенсии раскрыл актер Александр Панкратов-Черный.

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      Мария Рюрикова
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