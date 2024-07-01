Актер Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии

Актер Панкратов-Черный рассказал о доплате к пенсии в размере 30 тысяч рублей

Российский актер Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит aif.ru.

Артист отметил, что размер его «базовой пенсии» составляет 17,6 тысячи рублей. «Что это такое? Смешно! Поэтому я очень благодарен мэру Москвы [Сергею] Собянину за доплату в размере 30 тысяч рублей — ее выплачивают народным и заслуженным артистам, живущим в Москве», — поделился Панкратов-Черный, уточнив, что в конечном итоге он получает 47,6 тысячи рублей.

Ранее звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», заслуженный артист России Сергей Селин раскрыл размер своей пенсии.