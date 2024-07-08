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13:51, 8 июля 2024Бывший СССР

ВСУ дважды обстреляли Кременную в ЛНР

ВСУ дважды за час обстреляли Кременную в ЛНР

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за час обстреляли Кременную в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

Вследствие первого обстрела были повреждены около 25 квартир, газопровод среднего давления и линии электропередач, из-за чего шесть улиц оказались обесточены.

Второй удар был нанесен по частному сектору, ранения получили два мирных жителя, 10 жилых домов были повреждены.

Третьяков заявил, что ВСУ целенаправленно атакуют мирное население.

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле ВСУ под Стельмаховкой бежавших с позиций украинских солдат. Военные запросили эвакуацию раненных в радиоэфире, но им не пришли на помощь.

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      Илья Таксюр
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