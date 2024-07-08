ВСУ обвинили в поджогах лесов

Власти Херсонской области обвинили ВСУ в поджогах лесов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно поджигают леса в Херсонской области, а затем атакуют пожарные расчеты. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

По его словам, украинские войска атакуют спасателей, которые тушат горящий лес у Днепра. «ВСУ целенаправленно поджигают лес, в том числе дронами, а затем бьют по расчетам пожарных. Уже двое наших пожарных ранены такими прицельными ударами», — заявил Алексеенко.

Ранее глава города Голая Пристань в Херсонской области Константин Тистол также обвинил ВСУ в выжигании лесов вокруг Днепра для лучшего обзора. Прибрежная зона, по его словам, становится непригодной для жизни.