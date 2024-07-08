ВСУ применили химическое оружие по российскому региону

Минобороны: в июне ВСУ применили химическое оружие по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили боеприпас с синильной кислотой по Грайворонскому району Белгородской области. Об атаке с помощью химического оружия сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, речь идет об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по позициям ВС России в начале июня 2024 года.

«Были обнаружены осколки боеприпаса, по итогам лабораторных исследований которых подтвержден факт применения указанного токсичного химиката», — пояснил представитель Минобороны России.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ стали чаще использовать химические боеприпасы. Увеличение частоты использования таких снарядов было зафиксировано на сватовско-кременском участке.