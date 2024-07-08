Вышедшего из колонии экс-губернатора Белых оправдали

В Кировской области суд оправдал экс-губернатора Никиту Белых

В Кировской области суд оправдал недавно освободившегося бывшего губернатора региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре 2023 года в рамках этого дела Белых осудили на два с половиной года и сразу же освободили от наказания из-за истекшего срока давности. Однако сторона защиты, а также прокуратура обжаловали приговор.

Заседание по этому вопросу было назначено на 28 июня. Однако из-за болезни гособвинителя его перенесли на 8 июля. При этом Белых просил не назначать заседание на этот день, когда он должен выйти на новую работу. Несмотря на эти изменения, бывший губернатор приехал в суд.

Никита Белых вышел на свободу из кировской колонии 21 июня после отбытия восьмилетнего срока за получение взятки.