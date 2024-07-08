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08:30, 8 июля 2024Силовые структуры

Освободившийся из колонии экс-губернатор Белых вновь пришел в суд

Экс-губернатор Никита Белых пришел в суд по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: Сергей Бровко / РИА Новости

Недавно освободившийся экс-губернатор Кировской области Никита Белых снова пришел в суд по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

28 июня Никиту Белых заметили в Вятском палеонтологическом музее, где он рассматривал динозавров спустя неделю после освобождения.

Ранее стало известно, что экс-губернатор уже нашел новую работу. Род деятельности Белых не раскрыл, но признался, что 8 июля будет его первый рабочий день.

Никита Белых вышел на свободу из кировской колонии 21 июня после отбытия восьмилетнего срока за получение взятки.

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      Марина Совина
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