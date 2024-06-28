Освободившегося из колонии экс-губернатора Белых заметили в палеонтологическом музее

Экс-губернатор Никита Белых пришел посмотреть на динозавров после освобождения

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, освободившегося из колонии ровно неделю назад, заметили в Вятском палеонтологическом музее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

В музее Белых застали за рассматриванием динозавров. «Я этот музей создавал. И сейчас люди по доброй памяти мне показывают, что они тут без меня сделали», — заявил в разговоре с корреспондентом агентства он.

Ранее стало известно, что освободившийся из мест лишения свободы 21 июня экс-губернатор уже нашел новую работу. Род деятельности Белых не раскрыл, но признался, что 8 июля будет его первый рабочий день.

Никита Белых вышел на свободу из кировской колонии 21 июня после отбытия восьмилетнего срока за получение взятки.

