Освободившийся из колонии бывший губернатор Белых нашел работу

Экс-губернатор Белых 8 июля выходит на новую работу

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, освободившийся из колонии 21 июня, нашел новую работу. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде он заявил, что 8 июля выходит на работу, не уточнив род ее деятельности. На эту же дату было перенесено рассмотрение его апелляционной жалобы на второй приговор, по которому Белых был освобожден от наказания в виде 2,5 года лишения свободы за злоупотребление полномочиями.

Также приговор оспорила прокуратура, посчитавшая его чересчур мягким.

Белых вышел на свободу из кировской колонии 21 июня после отбытия восьмилетнего срока за получение взятки.

Он руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. По версии следствия, это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Приговор ему вынес Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года.

26 декабря 2023 года экс-губернатору был оглашен второй приговор за злоупотребление полномочиями при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК). Прокурор запросил для Белых 12 лет заключения, однако Октябрьский районный суд Кирова приговорил его к 2,5 года лишения свободы и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.