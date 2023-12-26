Суд освободил от наказания за злоупотребления экс-губернатора Кировской области

Суд освободил экс-главу Кировской области Белых от наказания за злоупотребления

Октябрьский районный суд Кирова приговорил к 2,5 года колонии бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиненного в злоупотреблении полномочиями, и освободил его от наказания в связи с истечением сроков давности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Ранее гособвинение запрашивало для экс-чиновника 12 лет колонии по указанной статье.

Белых предъявили обвинение 13 декабря 2021 года прямо в ИК №5 Рязанской области, куда его направили отбывать наказание по делу о взятках. По версии следствия, экс-глава Кировской области превысил должностные полномочия и злоупотребил ими при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации».