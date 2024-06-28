Бывший губернатор Белых оспорил второй приговор без наказания

Экс-губернатор Белых пришел в суд на апелляцию по делу о злоупотреблениях

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых оспорил второй приговор, вынесенный ему за злоупотребление полномочиями, но по которому суд освободил его от наказания в виде 2,5 года лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный экс-чиновник пришел в суд на рассмотрение его апелляционной жалобы. Он отказался от комментариев. Также приговор оспорила прокуратура, посчитавшая его чересчур мягким.

Белых вышел на свободу из кировской колонии 21 июня после отбытия восьмилетнего срока за получение взятки. Он планирует в ближайшее время заняться здоровьем и общаться с семьей.

Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. По версии следствия, это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Приговор ему вынес Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года.

26 декабря 2023 года экс-губернатору был оглашен второй приговор за злоупотребление полномочиями при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК). Прокурор запросил для Белых 12 лет заключения, однако Октябрьский районный суд Кирова приговорил его к 2,5 года лишения свободы и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.