Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 28 июня 2024Силовые структуры

Бывший губернатор Белых оспорил второй приговор без наказания

Экс-губернатор Белых пришел в суд на апелляцию по делу о злоупотреблениях

Фото: Андрей Котельников / Коммерсантъ

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых оспорил второй приговор, вынесенный ему за злоупотребление полномочиями, но по которому суд освободил его от наказания в виде 2,5 года лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный экс-чиновник пришел в суд на рассмотрение его апелляционной жалобы. Он отказался от комментариев. Также приговор оспорила прокуратура, посчитавшая его чересчур мягким.

Белых вышел на свободу из кировской колонии 21 июня после отбытия восьмилетнего срока за получение взятки. Он планирует в ближайшее время заняться здоровьем и общаться с семьей.

Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. По версии следствия, это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Приговор ему вынес Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года.

26 декабря 2023 года экс-губернатору был оглашен второй приговор за злоупотребление полномочиями при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК). Прокурор запросил для Белых 12 лет заключения, однако Октябрьский районный суд Кирова приговорил его к 2,5 года лишения свободы и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Ответственность за это будут нести страны НАТО». Белоусов поручил Генштабу реагировать на провокации США с БПЛА

      Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

      Крупные лесные пожары стали происходить на планете в два раза чаще

      Южная Корея назвала новые запрещенные к поставкам в Россию товары

      Стало известно о множественном ударе по позициям ВСУ под Николаевом

      Россиянин побывал в Америке и описал ее фразой «не так идеальна, как представляют»

      Раскрыт город проведения «Евровидения-2025»

      В российском регионе из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ начался пожар

      В Харькове раздались взрывы

      Обвиняемый в педофилии экс-гендиректор российского завода остался в СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше