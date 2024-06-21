Освободившийся из колонии за коррупцию экс-губернатор раскрыл свои планы

Освободившийся из колонии экс-губернатор Белых: надо побыть с семьей

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, освободившийся из колонии после отбытия восьмилетнего срока за коррупцию, планирует в ближайшее время заняться здоровьем и общаться с семьей. Свои планы он раскрыл в письменном заявлении для прессы, опубликованном Telegram-каналом РБК.

Экс-губернатор поблагодарил журналистов за проявленное к нему внимание и приезд к колонии для встречи с ним. «Я всегда открыт для журналистов, однако давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время не буду. Прошу отнестись к этому с пониманием», — отметил Белых.

По его словам, здоровье и самочувствие у него нормальное. За время отбытия срока он был ограничен в получении информации, поэтому сейчас ему много надо узнать — страна за восемь лет сильно изменилась.

Белых напомнил, что в настоящее время в Кировском облсуде рассматривается очередное уголовное дело против него, в связи с чем ему надо обсудить с адвокатами свою защиту. Напоследок, экс-губернатор посоветовал приехавшим к нему журналистам прогуляться по Кирову, который в эти дни отмечает 650-летний юбилей. «Это прекрасный российский город, советую вам погулять по нему, познакомиться с его достопримечательностями и историей», — написал Белых.

Он вышел на свободу из кировской колонии ранее 21 июня. Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. По версии следствия, это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Приговор ему вынес Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года.

26 декабря 2023 года экс-губернатору был оглашен второй приговор за злоупотребление полномочиями при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК). Прокурор запросил для Белых 12 лет заключения, однако Октябрьский районный суд Кирова приговорил его к 2,5 года лишения свободы и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

