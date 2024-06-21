Бывший российский губернатор вышел на свободу после тюремного срока

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу после срока за коррупцию

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет за коррупцию, вышел на свободу. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Андрей Грохотов.

Белых отбывал наказание в колонии в Рязанской области, а потом был этапирован в Киров. Он освободился в связи с истечением срока.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор может освободиться из колонии 24 июня.

Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. По версии следствия, это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Приговор мужчине вынес Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года.