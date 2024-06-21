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08:16, 21 июня 2024Силовые структуры

Бывший российский губернатор вышел на свободу после тюремного срока

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу после срока за коррупцию

Фото: РИА Новости / СК РФ

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет за коррупцию, вышел на свободу. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Андрей Грохотов.

Белых отбывал наказание в колонии в Рязанской области, а потом был этапирован в Киров. Он освободился в связи с истечением срока.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор может освободиться из колонии 24 июня.

Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. По версии следствия, это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Приговор мужчине вынес Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года.

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