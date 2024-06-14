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11:51, 14 июня 2024Силовые структуры

Бывший российский губернатор выйдет на свободу после отсидки

Адвокат сообщил об освобождении 24 июня из ИК экс-губернатора Белых

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых может освободиться из колонии 24 июня. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Андрей Грохотов.

Осужденный за коррупцию на восемь лет отбыл свой срок. Сейчас экс-губернатор находится в ИК-1 Кирова.

Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку.

26 декабря 2023 года ему был вынесен второй приговор за злоупотребление полномочиями при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК). Прокурор запросил для Белых 12 лет заключения, однако Октябрьский районный суд Кирова приговорил его к 2,5 года лишения свободы и освободил от наказания в связи с истечением срока давности

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      Любовь Ширижик
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