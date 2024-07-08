Зеленский приедет в Польшу для обсуждения саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву для обсуждения предстоящего саммита НАТО. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, передает РИА Новости.
По его словам, цель встречи — обсудить перспективы вступления Украины в НАТО. Шейна добавил, что этот вопрос, скорее всего, не будет решен, но будет проговорено решение не уходить с пути вхождения страны в Североатлантический альянс.
Саммит НАТО в Вашингтоне будет проходить с 9 по 11 июля. Темой встречи объявлена «Украина и трансатлантическая безопасность».
Ранее стало известно, что страны НАТО не придумали формулировку для того, чтобы вновь пообещать Украине членство в Североатлантическом альянсе в итоговом документе саммита, не называя конкретных сроков. В организации еще обсуждают формулировки, которые смогут «сбалансировать» разные взгляды на вступление страны в альянс.