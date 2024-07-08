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09:44, 8 июля 2024Бывший СССР

Зеленский приедет в Польшу для обсуждения саммита НАТО

МИД Польши: Зеленский посетит Варшаву для обсуждения саммита НАТО

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву для обсуждения предстоящего саммита НАТО. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, передает РИА Новости.

По его словам, цель встречи — обсудить перспективы вступления Украины в НАТО. Шейна добавил, что этот вопрос, скорее всего, не будет решен, но будет проговорено решение не уходить с пути вхождения страны в Североатлантический альянс.

Саммит НАТО в Вашингтоне будет проходить с 9 по 11 июля. Темой встречи объявлена «Украина и трансатлантическая безопасность».

Ранее стало известно, что страны НАТО не придумали формулировку для того, чтобы вновь пообещать Украине членство в Североатлантическом альянсе в итоговом документе саммита, не называя конкретных сроков. В организации еще обсуждают формулировки, которые смогут «сбалансировать» разные взгляды на вступление страны в альянс.

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      Илья Таксюр
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