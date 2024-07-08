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09:12, 9 июля 2024Из жизни

Женщина второй раз по ошибке выиграла в лотерее миллионы рублей

В США женщина второй раз сорвала джекпот из-за ошибки организаторов лотереи

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Небраска женщина сорвала джекпот в размере 220 тысяч долларов (19 миллионов рублей) благодаря лотерейному билету, напечатанному по ошибке. Об этом сообщает UPI.

Счастливый билет, который купила Лори Сейлорс, появился в магазине из-за недосмотра организаторов игры. Она призналась, что подобное с ней происходит уже второй раз. В 2019 году Сейлорс выиграла в лотерею 54 тысячи долларов (4,7 миллиона рублей), также купив напечатанный по ошибке билет.

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Сейлорс планирует с помощью части выигранных денег погасить образовательный кредит дочери, а остаток сохранить для будущих трат.

Ранее сообщалось, что в США мужчина выиграл в лотерею 50 тысяч долларов благодаря совету бабушки. Он превратил ее слова в тактику и уже дважды зарабатывал на этом.

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      Юлия Юткина
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