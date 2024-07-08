Звезда российских сериалов попала в ДТП

Актриса Бардо попала в ДТП с режиссером Вайсбергом

Звезда российских сериалов «Проклятый рай», «Золотые. Барвиха 2» и «Анжелика» Наталья Бардо попала в серьезное ДТП. Об этом сообщает KP.RU.

Актриса находилась в машине с режиссером Марюсом Вайсбергом. Автомобиль занесло в кювет на дороге без асфальтированного покрытия. По словам Бардо, в результате аварии передние сиденья сдавило крышей. Звезде и ее спутнику удалось выбраться из машины.

«Потом уже выяснилось, что лопнуло колесо из-за резкого перехода с асфальта на гравий при повороте. Ощущения жуткие. Когда я открыла глаза, первое, что я начала делать — это спрашивать у всех: Как вы? Все ли норм? Мы очень боялись, что машина взорвется, поэтому приняли решение очень быстро вылезать», — рассказала Бардо.

Бардо и Вайсберг состоят в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает восьмилетнего сына Эрика.

Ранее актера из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» сбила машина.