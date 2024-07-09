Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:42, 9 июля 2024Ценности

50-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в оранжевом купальнике
Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл. Фото: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 50-летняя звезда «Ван Хельсинга» позировала в раздельном оранжевом купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера-бандо, демонстрируя стройную фигуру.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

Звезда сделала укладку, украсив волосы большим черным бантом, и яркий мейкап. Свой образ она завершила серьгами необычной формы.

Ранее в июле Кейт Бекинсейл спустила штаны и показала голые ягодицы в окно. В описании к ролику знаменитость упомянула любимого персидского кота Клайва, которого не стало в июне прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ устроили массированную атаку дронами по России. Под удары попали шесть областей

      Супруги напали на дом российского фермера и расправились с ним из-за сейфа

      В СВР рассказали о планах США на Грузию

      Парижские аэропорты проведут забастовку в преддверии Олимпиады-2024

      В США визит Моди в Москву назвали высокой ставкой для России и Индии

      Летчик рассказал о тактике F-16 на Украине

      Ребенку стало плохо в ушедшем на запасной аэродром из-за атаки БПЛА самолете

      Преподавательница после звонка «Собянина» отдала мошенникам 2 миллиона

      Сестру Меладзе призвали проверить на нарушение российского законодательства

      В СВР заявили о планах США добиться смены власти в Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше