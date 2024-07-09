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07:00, 9 июля 2024Ценности

52-летнюю телеведущую высмеяли в сети за нелепый фотошоп на снимке в купальнике

Фото: @teresagiudice

Пользователи сети высмеяли американскую телеведущую и писательницу Терезу Джудиче за нелепый фотошоп на снимке. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость поделилась кадром, на котором она запечатлена на пляже вместе со своей подругой, телезвездой Ларсой Пиппен. Женщины предстали перед камерой в облегающих купальниках и солнцезащитных очках. При этом Джудиче сопроводила снимок поздравлениями с днем рождения, адресованными Пиппен.

Однако юзеры, в свою очередь, обратили внимание на то, что силуэты знаменитостей не соответствуют общему фону фотографии. «Вы что, все телепортировались на пляж?», «Фотошопный кошмар. Так неловко», «Победитель в номинации "Худшая обработка фотографии"», «Отличный фон для Zoom», «О боже, удалите это», «Всеми мыслями на пляже», — с иронией высказывались комментаторы.

В июне пользователи сети также подняли на смех наряд Терезы Джудиче. Тогда телеведущая посетила шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире» («Watch What Happens Live») в обнажающем тело фиолетовом комбинезоне люксового бренда Mugler и остроносых туфлях серебристого цвета.

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      Мария Винар
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