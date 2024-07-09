60-летняя актриса показала фигуру в купальнике

60-летняя американская актриса Лиза Ринна показала фигуру в купальнике

Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна поделилась снимками в откровенном образе в честь Дня независимости США. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя знаменитость показала фигуру в купальнике, выполненном в цветах флага США. Телезвезда позировала перед камерой на пляже. «С праздником!» — подписала пост Ринна.

Известно, что автором снимка выступила фотограф Майкл Саймон.

В январе Лиза Ринна попала на обложку Cosmopolitan в прозрачном наряде. Знаменитость позировала перед фотографом в комбинезоне с блестящими стразами, прозрачная ткань которого демонстрировала ее обнаженную грудь.