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01:00, 11 января 2024Ценности

60-летняя актриса попала на обложку Cosmopolitan в прозрачном наряде

Фото: Brendan Wixted / Cosmopolitan

Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна появилась на обложке журнала Cosmopolitan в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

60-летняя знаменитость позировала перед фотографом в комбинезоне с блестящими стразами, прозрачная ткань которого демонстрировала ее обнаженную грудь. При этом на веки телезвезды нанесли макияж в стиле smoky eyes, а на губы помаду в нюдовом оттенке. От аксессуаров Ринна отказалась.

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В то же время на других кадрах манекенщицу засняли топлес, а оголенный бюст она прикрывала полупрозрачной тканью молочного цвета. Среди прочего ее запечатлели в облегающем белом платье с лифом в виде конусов.

В сентябре 2023 года британская актриса Элизабет Херли также показала фигуру в откровенном образе во время отпуска в Сен-Тропе, Франция. На размещенном кадре 58-летняя звезда предстала, лежа на боку в шезлонге в коричневом бикини.

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      Карина Черных
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