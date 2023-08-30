58-летняя актриса показала фигуру в бикини

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в откровенном образе во время отпуска в Сен-Тропе, Франция. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 58-летняя звезда предстала, лежа на боку в шезлонге в коричневом бикини. Оформленный золотистыми цепями комплект состоял из топа с треугольными чашками и завязками на шее и трусов с заниженной талией. Знаменитость позировала, подняв руки к голове и улыбаясь в камеру.

Подписчики оценили внешний вид артистки в комментариях. «Девушка моей мечты», «Королева мира», «Просто великолепна», «Ты очень красивая», «По-прежнему молодая и горячая», — восхитились пользователи сети.

Ранее немецкая супермодель Клаудия Шиффер поделилась с фанатами снимком в откровенном образе. 53-летняя манекенщица позировала на крыльце дома в разноцветном бикини в клетку.