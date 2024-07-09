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09:51, 9 июля 2024Мир

Байдена предупредили об отсутствии права на ошибку на саммите НАТО

WSJ: у Байдена нет права на ошибку на саммите НАТО в рамках предвыборной гонки

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

У президента США Джо Байдена нет права на ошибку на саммите НАТО в Вашингтоне, поскольку она может привести к провалу в предвыборной гонке. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что вместо демонстрации лидерства Байдена в Североатлантическом альянсе саммит стал решающим испытанием «пригодности» политика для второго срока.

Уверенное выступление во время трехдневной встречи лидеров стран блока может укрепить его кандидатуру, однако еще один промах, подобный дебатам с его оппонентом Дональдом Трампом, может лишь усилить призывы выйти из президентской гонки.

«У него нет абсолютно никаких возможностей для каких-либо ошибок, каких-либо промахов. Такого рода оплошности, которые стали довольно обычным явлением для Байдена и просто фактором того, кем он является как человек и как президент, теперь будут рассматриваться европейскими лидерами как более широкий вопрос пригодности», — отметила старший научный сотрудник Атлантического совета Рейчел Риццо.

Ранее экс-глава Белого дома и кандидат от Республиканской партии на президентских выборах Дональд Трамп заявил, что Байден не выходит из предвыборной гонки из-за своего эго. По его словам, продолжения борьбы хочет и первая леди Джилл Байден, потому что сейчас она хорошо проводит время.

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      Семен Александров
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