Трамп назвал эго причиной продолжения Байденом борьбы за переизбрание

Трамп: Байден не выходит из предвыборной гонки из-за своего эго

Президент США не выходит из предвыборной гонки из-за своего эго. Причину продолжения действующим американским лидером борьбы за переизбрание назвал экс-глава Белого дома и кандидат от Республиканской партии на президентских выборах Дональд Трамп, сообщает Fox News.

«Мне кажется, что он вполне может остаться, и у него есть эго, и он не хочет уходить. Он не хочет этого делать», — сказал политик.

По его словам, продолжения борьбы хочет и первая леди Джилл Байден, потому что сейчас она хорошо проводит время.