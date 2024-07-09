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12:31, 9 июля 2024Мир

Премьер Швеции подвез до саммита НАТО опоздавшего президента Финляндии

Президент Финляндии Стубб из-за задержки рейса вылетел на саммит НАТО из Швеции
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб из-за задержки рейса вылетел на саммит НАТО из Стокгольма вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом Стубб сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«После всего этого дорожного хаоса меня подвозит до Вашингтона Ульф. Вместе на первый совместный саммит НАТО», — отметил президент. Стубб подытожил, что «лучше поздно, чем никогда, во многих отношениях».

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Финляндия вступила в НАТО в 2023 году, в то время как Швеция присоединилась к альянсу 7 марта 2024 года.

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      Елизавета Мытарева
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