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20:29, 9 июля 2024Путешествия

Блогер побывал в Афганистане и описал поездку словами «талибы любят туристов»

Тревел-блогер побывал в Афганистане и рассказал об уважении талибов к туристам

Фото: Ali Khara / Reuters

Британский тревел-блогер Киран Браун побывал в Афганистане и рассказал, что в стране любят туристов. Своими впечатлениями он поделился с изданием Daily Star.

Путешественник провел в Афганистане восемь дней и постоянно сталкивался с талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) на контрольно-пропускных пунктах. По его словам, проблем во время поездки у него не возникало.

«Я думаю, поскольку они хотят развивать туризм, то относятся к туристам с большим уважением — и к мужчинам, и к женщинам», — такими словами описал Браун свои наблюдения. Он добавил, что к иностранным гостьям талибы относятся гораздо лучше, чем к местным жительницам.

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Хотя британцу понравилась поездка, он отметил, что не вернулся бы в Афганистан. Несмотря на любезность военных, он не чувствовал себя в безопасности.

Другой путешественник из России рассказал о жизни афганцев в хрущевках, построенных советскими специалистами. «Когда входишь сюда, возникает странное чувство отрыва от реальности», — отметил он.

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      Мария Борисова
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