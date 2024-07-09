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14:19, 9 июля 2024Ценности

Блогерша Аня Покров показала лицо с прыщами со словами «страшно смотреть в зеркало»

24-летняя блогерша Аня Покров показала лицо с прыщами и рассказала о лечении

Фото: Telegram-канал «АНЯ POKROV»

Российская блогерша Аня Покров в Telegram показала лицо с прыщами со словами «страшно смотреть в зеркало».

24-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала несколько снимков с воспалениями на лбу, щеках и подбородке, в том числе кадры из врачебных кабинетов. Так, девушка рассказала, что у нее всегда была чистая кожа, но около двух лет назад, предположительно, ей занесли инфекцию кистями для макияжа.

В тот момент россиянке удалось справиться с последствиями. Однако в мае 2024 года, после поездки в Египет, у нее началось обострение болезни. «Иногда мне сложно смотреть на себя в зеркало или выходить на улицу без косметики... Но я беру себя в руки, иду сдавать все анализы, проверять желудок и лечить эту историю!» — отметила автор постов.

В ноябре 2023 года российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева также показала лицо и тело в прыщах.

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      Алина Гостева
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