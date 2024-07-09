Более 20 беспилотников ВСУ атаковали Астраханскую область

Больше 20 украинских беспилотников атаковали район в Астраханской области

Больше 20 украинских беспилотников атаковали Ахтубинский район в Астраханской области. Об этом сообщил глава района Владимир Михед в своем Telegram-канале.

«С утра 09.07 по Ахтубинскому району укронацистами была произведена атака по объектам инфраструктуры. (...) Атака более 20 БПЛА противника была успешно отражена», — написал чиновник.

По его данным, пострадавших и разрушений в результате атаки противника нет. Также он призвал местных жителей быть бдительными и сохранять спокойствие.

В этот же день в Минобороны России отчитались об уничтожении 38 украинских беспилотников в пяти регионах страны. Так, 21 дрон сбили в Ростовской области, семь — в Курской, пять — в Астраханской, три — в Белгородской и два — в Воронежской.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.