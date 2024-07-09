Дачникам дали советы по спасению пострадавших от града растений

«БелНовости»: восстановить пострадавшие от града растения поможет мочевина

Восстановить растения, пострадавшие от града, удастся с помощью мочевины. Советы дачникам на этот счет дали эксперты издания «БелНовости».

В первую очередь специалисты порекомендовали провести обрезку свеклы и листовой зелени — тогда растение пустит новые листья. В случае если листьев на ветке не осталось, срезать побеги не стоит, обрезать понадобится лишь поломанные ветки. Однако поломанные стебли и ветки можно, напротив, подвязать и зафиксировать, чтобы попытаться сохранить движение сока. Ветки молодых деревьев и кустарников можно также замазать садовым варом и забинтовать. Некоторое время после этого растения нужно обильно поливать.

Помочь кустам, побитым градом, можно, подкормив их стимуляторами роста или мочевиной. Таким образом растения смогут быстрее восстановиться после перенесенного стресса.

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