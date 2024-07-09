Депутат Госдумы получил ранение в зоне СВО

Депутат ГД Олег Колесников получил ранение при атаке FPV-дрона в зоне СВО

Депутат Государственной Думы от Челябинской области Олег Колесников получил ранение при атаке FPV-дрона в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил сам Колесников, его слова приводит портал URA.RU.

По словам Колесникова, полученное им ранение было осколочным — при атаке осколки попали в мягкие ткани ног. Он подчеркнул, что несмотря на полученную травму продолжит выполнять задачи в зоне СВО.

«Это уже второе ранение за два года (...) Состояние удовлетворительное, лечусь в Запорожской области. Возвращаться с фронта не собираюсь», — объявил парламентарий.

Ранее российский депутат Денис Харитонов сообщил о подрыве своей машины в зоне спецоперации. Харитонов рассказал, что подрыв был совершен, когда он вез документы и личные вещи тяжелораненого товарища Шмеля его родным.