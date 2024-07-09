Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:29, 9 июля 2024Россия

Депутат Госдумы получил ранение в зоне СВО

Депутат ГД Олег Колесников получил ранение при атаке FPV-дрона в зоне СВО

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Государственной Думы от Челябинской области Олег Колесников получил ранение при атаке FPV-дрона в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил сам Колесников, его слова приводит портал URA.RU.

По словам Колесникова, полученное им ранение было осколочным — при атаке осколки попали в мягкие ткани ног. Он подчеркнул, что несмотря на полученную травму продолжит выполнять задачи в зоне СВО.

«Это уже второе ранение за два года (...) Состояние удовлетворительное, лечусь в Запорожской области. Возвращаться с фронта не собираюсь», — объявил парламентарий.

Ранее российский депутат Денис Харитонов сообщил о подрыве своей машины в зоне спецоперации. Харитонов рассказал, что подрыв был совершен, когда он вез документы и личные вещи тяжелораненого товарища Шмеля его родным.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан написал письмо в ЕС после встречи с Путиным. О чем в нем говорилось?

      В Германии украинцам запретили говорить на их языке

      В России мертвого новорожденного нашли в арендованной мигрантами квартире

      Лауреат Нобелевской премии призвал Байдена сняться с выборов

      Заколка для волос спасла женщину от вцепившегося в нее медведя

      В США признали невозможность дальнейшего увеличения госдолга

      Премьер Индии призвал прекратить конфликт на Украине

      Раскрыты любимые места отдыха россиян для спасения от жары

      Неизвестный украл из квартиры инспектора ФСИН деньги, технику и чихуахуа

      В России оценили наличие ресурсов на семейные выплаты в новых регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше