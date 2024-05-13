Российский депутат сообщил о подрыве своей машины в зоне СВО

Астраханский депутат Харитонов сообщил о подрыве своей машины в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) совершен подрыв автомобиля депутата думы Астраханской области Дениса Харитонова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он выполняет боевые задачи в зоне СВО на личном транспорте, о котором рассказал в соцсетях 5 марта — БМД — Боевая Машина Депутата. 11 мая она была подорвана, сам он не пострадал.

Харитонов рассказал, что подрыв был совершен, когда он вез документы и личные вещи тяжело раненного товарища «Шмеля» его родным. Депутат успел их спасти из огня, прежде чем машина сгорела дотла. Депутат показал видео с горящим автомобилем.

В настоящее время особый отдел бригады ведет следственные действия.

5 мая сообщалось, что в Запорожье взорвали автомобиль сотрудника исправительной колонии Бердянска.