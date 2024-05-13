Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:36, 13 мая 2024Силовые структуры

Российский депутат сообщил о подрыве своей машины в зоне СВО

Астраханский депутат Харитонов сообщил о подрыве своей машины в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Денис Харитонов_21»

В зоне специальной военной операции (СВО) совершен подрыв автомобиля депутата думы Астраханской области Дениса Харитонова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он выполняет боевые задачи в зоне СВО на личном транспорте, о котором рассказал в соцсетях 5 марта — БМД — Боевая Машина Депутата. 11 мая она была подорвана, сам он не пострадал.

Харитонов рассказал, что подрыв был совершен, когда он вез документы и личные вещи тяжело раненного товарища «Шмеля» его родным. Депутат успел их спасти из огня, прежде чем машина сгорела дотла. Депутат показал видео с горящим автомобилем.

В настоящее время особый отдел бригады ведет следственные действия.

5 мая сообщалось, что в Запорожье взорвали автомобиль сотрудника исправительной колонии Бердянска.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Через одеяло пытались дышать». В ДНР обвинили ВСУ в применении отравляющих веществ против мирных жителей

      Штурм спецназом квартиры с наркодилерами попал на видео

      Ольга Серябкина в полупрозрачной юбке станцевала на камеру

      В платежки за ЖКУ захотели добавить новую строку

      Появились детали гибели 43-летнего российского участника Олимпиад

      Раскрыты цели российских войск под Харьковом

      Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор диких растений

      Названы способы восстановиться после майских праздников

      В зоне СВО рассказали о защите ЗРК от беспилотников

      Бывший глава Пентагона оценил смену министра обороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше