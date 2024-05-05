В Бердянске сотрудник исправительной колонии погиб при взрыве автомобиля

В Запорожье взорвали автомобиль сотрудника исправительной колонии Бердянска. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 5 мая неизвестный диверсант заложил взрывное устройство под машину силовика, при подрыве он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело о покушении общеопасным способом. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению преступления, добавляет СК.

3 мая сообщалось, что украинский дрон-камикадзе взорвал машину с водителем в российском регионе.