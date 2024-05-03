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09:24, 3 мая 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе взорвал машину с водителем в российском регионе

Украинский дрон-камикадзе взорвал автомобиль с водителем в Белгородской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинский дрон-камикадзе взорвал припаркованный автомобиль с водителем в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, находившийся в машине мужчина получил многочисленные ранения.

«Мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Гладков. Он добавил, что повреждения получили еще три припаркованные поблизости машины.

Ранее сегодня, 3 мая, ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус в Белгородской области. В момент атаки внутри транспортного средства были два пассажира и водитель.

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      Марк Леонов
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