Украинский дрон-камикадзе взорвал машину с водителем в российском регионе

Украинский дрон-камикадзе взорвал автомобиль с водителем в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе взорвал припаркованный автомобиль с водителем в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, находившийся в машине мужчина получил многочисленные ранения.

«Мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Гладков. Он добавил, что повреждения получили еще три припаркованные поблизости машины.

Ранее сегодня, 3 мая, ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус в Белгородской области. В момент атаки внутри транспортного средства были два пассажира и водитель.