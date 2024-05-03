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07:54, 3 мая 2024Россия

ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали FPV-дроном автобус в Вознесеновке Белгородской области
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что в момент атаки внутри транспортного средства были два пассажира и водитель. Один человек пострадал при взрыве, отметил Гладков.

По информации белгородского главы, у мужчины баротравма и ушиб правой руки. «Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил Гладков.

Других подробностей об атаке он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе атаковали белгородское село Вознесеновка. В результате оказалась повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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