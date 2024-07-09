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12:36, 9 июля 2024Силовые структуры

Дети сотрудников ФСИН получат льготу при поступлении в ведомственные вузы

Одобрен законопроект о льготном поступлении в вузы ФСИН детей сотрудников

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, расширяющий права на преимущественное поступление в вузы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) для детей сотрудников, отслуживших в ведомстве свыше 20 лет. Об этом во вторник, 9 июля, сообщают «Ведомости».

По данным издания, такое право уже есть у детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии и МВД. Распространение льготы на детей сотрудников ФСИН позволит, по мнению авторов инициативы, исключить неравенство между ведомствами и исправить кадровый дефицит.

Впрочем, ряд экспертов сомневаются, что в ведомственные вузы высокий конкурс на поступление, и отмечают, что кадровый голод связан в первую очередь с низкой зарплатой и высокими нагрузками.

4 июля сообщалось, что Генеральная прокуратура России внесла представление директору ФСИН из-за участившихся побегов из колоний.

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      Владимир Седов
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