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09:56, 4 июля 2024Силовые структуры

Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за участившихся побегов из колоний

Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за участившихся побегов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Генеральная прокуратура России внесла представление директору ФСИН из-за участившихся побегов из колоний. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На фоне роста числа побегов из колоний-поселений Генпрокуратура провела проверку и обнаружила нарушения закона в сфере обеспечения надзора за заключенными. После этого директору ФСИН внесли представление, поэтому он принял конкретные меры по исполнению требований прокуратуры.

В результате с января по май 2024 года удалось снизить число побегов из колоний-поселений более чем в три раза, заявили в ведомстве. Генеральная прокуратура страны продолжает контролировать обеспечение законности в этой сфере, подчеркнули там.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников изолятора. Позднее спецназ провел штурм следственного изолятора и ликвидировал террористов. После этого начались разбирательства, в результате которых четверых сотрудников ростовского СИЗО уволили.

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