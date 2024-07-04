Из ростовского СИЗО после захвата заложников уволили четверых сотрудников

Shot: четверо сотрудников ростовского СИЗО уволены после захвата заложников

Четверых сотрудников ростовского СИЗО уволили в ходе разбирательств после захвата заложников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его данным, во время обыска в изоляторе у арестованных нашли три игровые приставки — две PlayStation 4 и один XBox. Отмечается, что находившегося в золожниках 23-летнего инспектора Виктора К. перевели на административную должность в региональное управление ФСИН.

Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников изолятора утром 16 июня. Позднее спецназ провел штурм следственного изолятора и ликвидировал террористов.

Вскоре выяснилось, что один из арестантов выжил — он получил ранение в голову во время штурма и находился в коме, из которой вышел через пять дней.