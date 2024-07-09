Два российских аэропорта возобновили работу после атаки дронов

Росавиация: аэропорты Волгограда и Астрахани возобновили работу после атаки БПЛА

В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли ограничения после атаки дронов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Гавани возобновили работу с 09:35 по московскому времени. «В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна, летевших в Волгоград», — написал Кореняко.

Ограничения из-за налета БПЛА действовали в двух российских аэропортах с 03:55. Из-за этого возникли задержки нескольких рейсов.

Так, жители Волгограда с 5 утра не могли улететь на отдых в Турцию. Их самолет перенаправили во Владикавказ.