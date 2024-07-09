Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:07, 9 июля 2024Путешествия

Два российских аэропорта возобновили работу после атаки дронов

Росавиация: аэропорты Волгограда и Астрахани возобновили работу после атаки БПЛА

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли ограничения после атаки дронов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Гавани возобновили работу с 09:35 по московскому времени. «В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна, летевших в Волгоград», — написал Кореняко.

Ограничения из-за налета БПЛА действовали в двух российских аэропортах с 03:55. Из-за этого возникли задержки нескольких рейсов.

Так, жители Волгограда с 5 утра не могли улететь на отдых в Турцию. Их самолет перенаправили во Владикавказ.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ устроили массированную атаку дронами по России. Под удары попали шесть областей

      Получивший паспорт за участие в СВО египтянин попросил отпустить его из армии

      Популярная певица опубликовала видео с голой грудью

      Назван щадящий способ лечения «болезни номер один»

      Супруги напали на дом российского фермера и расправились с ним из-за сейфа

      В СВР рассказали о планах США на Грузию

      Парижские аэропорты проведут забастовку в преддверии Олимпиады-2024

      В США визит Моди в Москву назвали высокой ставкой для России и Индии

      Летчик рассказал о тактике F-16 на Украине

      Ребенку стало плохо в ушедшем на запасной аэродром из-за атаки БПЛА самолете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше