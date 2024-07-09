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11:07, 9 июля 2024Путешествия

Двух иностранок изнасиловали по пути в отель на курорте Италии

Фото: Marco Bello / Reuters

Две американские студентки были изнасилованы в городе Сиракузы на Сицилии. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

3 июля девушки возвращались в отель на курорте Италии и по пути захотели купить сигареты в автомате, но не смогли — для этого им потребовалось местное удостоверение личности. Тогда к иностранкам подъехали двое молодых людей на скутере и предложили помощь.

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Злоумышленники напали на американок. Один из них изнасиловал девушку на набережной, второй затащил ее подругу в квартиру и надругался над ней там. На следующее утро студентки обратились в полицию.

5 июля нападавших удалось задержать. Ими оказались двое местных жителей 18 и 19 лет — теперь их ждет суд.

На Кипре британская туристка переночевала с новым знакомым из клуба, а потом обвинила его в принуждении к сексу. Она заявила, что над ней надругались, пока она была пьяной и не могла никак отреагировать на происходящее.

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      Мария Борисова
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