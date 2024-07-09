Двух россиян осудили за попытку поджечь телекоммуникационную вышку

В Ярославле суд вынес приговор за попытку поджечь телекоммуникационную вышку

В Ярославле суд вынес приговор двум 19-летним местным жителям за попытку поджечь телекоммуникационную вышку в Дзержинском районе города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Мужчин признали виновными по статьям 30, 205 УК РФ («Покушение на совершение теракта»). Инициатора преступления осудили на 10 с половиной лет, а его соучастника приговорили к шести годам и семи месяцам лишения свободы. Первые три года они будут в тюрьме, а последующий срок проведут в колонии строгого режима.

Вынесение приговора попало на видео. На кадрах видно осужденных за решеткой.

Осужденные были задержаны с поличным после подготовки зажигательной смеси в непосредственной близости от вышки.

Ранее Первый Западный окружной военный суд приговорил Ивана Семенова к восьми годам заключения за попытку поджечь пункт отбора на военную службу по контракту.

