Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:38, 9 июля 2024Силовые структуры

Двух россиян осудили за попытку поджечь телекоммуникационную вышку

В Ярославле суд вынес приговор за попытку поджечь телекоммуникационную вышку

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ярославле суд вынес приговор двум 19-летним местным жителям за попытку поджечь телекоммуникационную вышку в Дзержинском районе города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Мужчин признали виновными по статьям 30, 205 УК РФ («Покушение на совершение теракта»). Инициатора преступления осудили на 10 с половиной лет, а его соучастника приговорили к шести годам и семи месяцам лишения свободы. Первые три года они будут в тюрьме, а последующий срок проведут в колонии строгого режима.

Вынесение приговора попало на видео. На кадрах видно осужденных за решеткой.

Осужденные были задержаны с поличным после подготовки зажигательной смеси в непосредственной близости от вышки.

Ранее Первый Западный окружной военный суд приговорил Ивана Семенова к восьми годам заключения за попытку поджечь пункт отбора на военную службу по контракту.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это неоднократно бывало с украинской ПВО». Россия заявила о попадании американской ракеты в больницу в Киеве

      Появились подробности о состоянии жившего на улице безногого участника СВО

      В Еврокомиссии ответили на вопрос об отчете Орбана по итогам визита в Китай

      Россиянина приговорили к 12 годам за поджог релейного шкафа

      Стало известно о работе над продолжением фильма «Дьявол носит Prada»

      Аферисты под видом сотрудников банка украли у российской пенсионерки 12 миллионов рублей

      Задержание главы «Русофилов» в Болгарии назвали бредом

      Гипертоников призвали чаще есть темный шоколад и гранаты

      Ректора российского университета заподозрили в получении взятки

      Обвиняемого в расправе над скейтером в Москве арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше